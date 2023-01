Das sagt Alisha Lehmann zu ihrem Nati-Comeback

Am Sonntagabend schoss Alisha Lehmann im FA Women’s Cup beim 11:0-Kantersieg von Aston Villa über Fylde noch ein Tor. Am Wochenende steht bereits die nächste Ligapartie gegen Brighton an. Dann folgt der Zusammenzug der Schweizer Frauen-Nati: Und ja, Alisha Lehmann (24) ist zurück im Nati-Kader.