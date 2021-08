Herisau AR - «Es ist ein reiner Angriff auf mich als Person und als Unternehmer»

In einer Instagram-Story fordert Robin Portmann, ehemaliger «The Voice of Germany»-Teilnehmer dazu auf, bei Einkäufen im Geschäft von David Zuberbühler mehr darüber nachzudenken, wohin das Geld fliesst.

Robin Portmann findet klare Worte bezüglich der Firma von SVP-Nationalrat David Zuberbühler: «Mit jedem Rappen, den man in seinem Geschäft liegen lässt, unterstützt man einen Menschen, der Personen aufgrund ihrer Sexualität aktiv die gleichen Rechte verweigern will». Er fordert mit diesen Worten seine Follower auf Instagram auf, nicht mehr bei Zubischuhe.ch einzukaufen, beziehungsweise darüber nachzudenken, was mit den Einnahmen geschieht. «Ich erhoffe mir dadurch ein Bewusstsein zu schaffen, wo man sein Geld ausgibt und was für Auswirkungen das haben kann», so der Sänger gegenüber 20 Minuten.