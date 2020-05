Aktualisiert 29.04.2020 18:47

Grossveranstaltungen abgesagt

«Es ist ein schwarzer Tag für den Festival-Sommer»

Schweizer Festivals finden diesen Sommer nicht statt. Die Enttäuschung bei den Veranstaltern ist gross, die finanziellen Einbussen auch.

von Lena Stadler

Für alle Festivalgänger ist es ein herber Schlag: In diesem Sommer wird nichts aus lauten Konzerten und durchtanzten Nächten. Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, dass Grossveranstaltungen mit mehr als tausend Personen bis Ende August 2020 verboten bleiben. Er begründet diesen Entscheid damit, dass dort das Übertragungsrisiko stark erhöht und die Rückverfolgung einer Ansteckung nicht möglich sei. Zudem könnten die Hygienemassnahmen und Abstandsregeln meist nicht eingehalten werden.

«Heute ist ein schwarzer Tag für den Festival-Sommer», sagt Nora Fuchs, Sprecherin des Openairs St. Gallen. «Es ist das erste Mal seit 1977, dass unser Openair nicht wie geplant stattfinden kann.» Trotz der riesigen Enttäuschung kam der Entscheid nicht überraschend: «Wir haben uns in den letzten Wochen mit einer möglichen Absage beschäftigt. Jetzt haben wir endlich Planungssicherheit.»

Hoffen auf nächstes Jahr

Schon vor dem definitiven Entscheid am Mittwoch hat Team des Openairs St. Gallen die Kapazitäten runtergefahren. Laut Fuchs gibt es bereits jetzt Kurzarbeit für alle Mitarbeiter und möglichst viele Arbeiten wurden aufgeschoben. Eine Verschiebung in den Herbst kommt nicht in Frage: «Beim Openair sind wir auf die Verfügbarkeit von unserer grossen Crew, den Künstlern, der Infrastruktur, den Verkehrsbetrieben sowie zahlreichen weiteren Leistungsträgern angewiesen. Es ist unmöglich, das noch in diesem Jahr zu bewerkstelligen.»

Ein nächstes Openair St. Gallen wird es also erst 2021 wieder geben: «Wir haben sehr gute Rückmeldungen zu unserem Programm bekommen», so Fuchs. «Deshalb werden wir jetzt alles in die Wege leiten, damit wir möglichst viele Acts im nächsten Jahr im Sittertobel live sehen können.» Sie hofft, dass die meisten Besucher ihre Tickets bis dahin behalten. Es gebe jedoch auch die Möglichkeit einer Rückerstattung, wenn jemand im nächsten Jahr verhindert sei.

Laut Fuchs wird die diesjährige Absage das Openair St. Gallen teuer zu stehen kommen. Wie hoch die Kosten genau sein werden, könne sie noch nicht sagen. Nichtsdestotrotz unterstützt sie die Massnahmen des Bundes: «Die Gesundheit der Festivalgänger und der Crew geht vor.»

Tausende Franken Verlust

Auch die Street P arade kann in diesem Sommer nicht stattfinden. «Wir haben den Entscheid schweren Herzens zur Kenntnis genommen», sagt Spreche r Stefan Epli. Bis zum Bundesratsentscheid hätte das Organisationskomitee auf Hochtouren geplant: «So ein Grossanlass kann nicht in einer Woche aus dem Boden gestampft werden.» Wie das Openair St. Gallen steht auch die Street P arade vor einer ungewohnten Situation: Die grösste Techno-Party der Welt hat seit der ersten Ausgabe 1992 ununterbrochen stattgefunden.

Nun gelte es, mit den Behörden, Lieferanten und Sponsoren zusammensitzen und die Situation zu analysieren so Epli. «Die finanziellen Einbussen können noch nicht genau beziffert werden, aber es handelt sich bestimmt um mehrere hunderttausend Franken. Die Organisation der Lovemobiles, das Buchen der Künstler, die Sponsorensuche oder das Sicherheitskonzept – das alles hat schon jetzt viel Geld gekostet.» Trotz diese s Verlust s pflichtet er Fuchs bei: «Die Gesundheit der Besucher steht für uns im Vordergrund . » 2021 solle die Parade wie gewohnt über die Bühne gehen.

Keine Jubiläumsausgabe

Auch bei anderen Schweizer Festivals ist die Enttäuschung über den verpatzten Sommer gross. Das Zürich Openair, das in diesem Sommer zehn Jahr alt geworden wäre, muss auf die Jubiläumsausgabe verzichten: «Wir sind sehr enttäuscht, haben wir doch so viel Arbeit und Herzblut in die Jubiläumsausgabe 2020 gesteckt», heisst es bei den Veranstaltern. Es sei ein herber Schlag, da sie auf Ticketeinnahmen und Gastro-Umsätze angewiesen seien, um die Kosten zu decken. Laut den Veranstaltern laufen bereits jetzt Gespräche mit den Künstlern für 2021, genaue Angaben zum Line Up könnten sie jedoch noch nicht machen.