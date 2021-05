Albaniens Regierungschef sauer auf Spahn : «Es ist ein Skandal, dass ein deutscher Minister den Balkan anprangert»

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Hälfte aller Corona-Infektionen letzten Sommer auf Verwandtschaftsbesuche von Migranten im Balkan zurückgeführt. Das stösst dem albanischen Regierungschef sauer auf.

Dieser sagte in einem Interview, dass die Hälfte der Corona-Fälle vom vergangenen Sommer auf Verwandtschaftsbesuche in Albanien und anderen balkanischen Ländern zurückzuführen seien.

«Es ist ein Skandal»

Er reagierte auf Äusserungen Spahns in der «Bild am Sonntag». Der Gesundheitsminister hatte gesagt, im vergangenen Sommer hätten «Auslandsreisen, häufige Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen bei uns ausgelöst». Das müsse in diesem Jahr verhindert werden.