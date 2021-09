2000-jähriger Dolch gefunden - «Es ist ein spezielles Gefühl, so etwas altes in der Hand zu halten»

Wie ein Puzzle – seit fast 20 Jahren versucht der Archäologische Dienst Graubünden (ADG) herauszufinden, was sich im Gebiet der Crap‑Ses‑Schlucht zwischen Tiefencastel GR und Cunter GR vor über 2000 Jahren abgespielt hat. Über die Zeit wurden verschiedene Waffen gefunden, so zum Beispiel unzählige Schleuderbleie, Helmteile, Geschossbolzen und ein Schwert. Die Waffen lassen vermuten, dass an dieser Stelle ein Kampf statt gefunden hatte.

Seltener Fund

Lucas Schmid, ein freiwilliger Mitarbeiter des ADG hatte im Mai 2019 mit einem Metalldetektor einen reich verzierten, römischen Dolch gefunden, der viele Erkenntnisse lieferte. «Nachdem ich das eine Ende freigelegt habe, stieg natürlich die Spannung – und die Freude. Es ist ein spezielles Gefühl, etwas in der Hand zu halten, was vor mehr als 2000 Jahren zuletzt ein römischer Legionär in den seinen hielt», sagt der glückliche Finder Lucas Schmid. In Chur wurde der Dolch dann aufgearbeitet, konserviert und dokumentiert, wodurch die Archäologen schätzen, dass der Dolch aus den Jahren 50 v. Chr. bis 10 n. Chr. stammen muss. Dolche dieses Typs sind selten. Bisher sind nur vier Stück bekannt, davon einer aus dem Römerlager Vindonissa im Kanton Aargau.