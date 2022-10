Indonesien: «Es ist ein Stadion, kein Kriegsgebiet» – so haben die Tragödie Fussballer erlebt

Als die Polizei Tränengas in die Menge feuert, kommt es zur Massenpanik nach einem Fussballspiel in Indonesien. 125 Menschen sterben. Auch Karim Rossi und Mychell Chagas, die beide in Indonesien ihr Geld verdienen, sind schockiert.

Darum gehts In Indonesien ist eine Tragödie passiert.

Bei schweren Ausschreitungen nach einem Fussballspiel sind über 100 Menschen gestorben.

In der Liga spielen auch zwei Kicker mit Schweiz-Bezug – beide sind schockiert.

Die Bilder und Videos gehen um die Welt. Bei einer Massenpanik nach Ausschreitungen bei einem Erstliga-Fussballspiel in Indonesien sind nach ersten Meldungen 174 Menschen ums Leben gekommen. Am Nachmittag wurde die Zahl auf 125 korrigiert. Gemäss den Behörden seien Namen doppelt gezählt worden. Mehr als 100 Verletzte würden in acht Krankenhäusern intensiv und kostenlos behandelt, so der Vizegouverneur der Provinz Java Timur auf der Insel Java, Emil Dardak. Elf davon seien in kritischem Zustand.

Bei dem Spiel mit 42’000 Fans brach Panik aus, nachdem die Polizei Tränengas in die Menschenmenge feuerte, um die Ausschreitungen zu beenden. Diese brachen nach dem Ende des Spiels zwischen Arema FC aus der Stadt Malang und Persebaya FC aus Surabaya aus. Der Club aus Malang unterlag mit 2:3. Zeugen sagten, es sei die erste Heimniederlage gegen Persebaya nach 23 Jahren gewesen. Davon enttäuscht begannen Tausende Anhänger der Heimmannschaft, Flaschen und andere Gegenstände auf Spieler und Offizielle zu werfen. Menschen strömten auf das Spielfeld und verlangten eine Erklärung. Auch ausserhalb des Stadions kam es zu Brutalo-Ausschreitungen.

«Die Meldung war ein Schock»

20 Minuten erreicht am Sonntagmorgen Mychell Chagas. Der 33-jährige Brasilianer, der bei GC sowie in der Promotion und Challenge League aktiv war, steht seit diesem Sommer beim indonesischen Erstligisten PS Sleman unter Vertrag. Chagas ringt am Telefon nach Worten. Er sagt: «Die Meldung war ein Schock. Es ist so, so schlimm und unglaublich tragisch. So etwas darf nicht passieren.» Er gedenke allen Opfern, auch sein Verein habe schon sein Beileid ausgesprochen.

Der 33-Jährige erzählt, dass er mit Sleman anfangs August auch auswärts gegen Arema (0:0) gespielt habe. Schon damals seien die Fans ausgerastet, da sie mit der Leistung der Spieler nicht zufrieden gewesen seien. «Die Stimmung war sehr hitzig», erzählt Chagas. «Nach dem Spiel wurden wir mit Militärwagen und schwer bewaffneten Soldaten aus dem Stadion zum Hotel und schliesslich zum Flughafen eskortiert.» Anders sei es nicht gegangen, die Heim-Fans seien sauer gewesen und hätten Dinge zerstört. «Das habe ich noch nie erlebt, für mich war es ein Schock. Wir hatten in den Wagen Schutzhelme und -westen an, damit uns nichts passiert.»

Die indonesischen Fans beschreibt der Fussballer, der zusammen mit den drei anderen Ausländern zu den Stars des Teams zählt, als sehr heissblütig. «Ich kenne ja die Fussballbegeisterung selber aus Brasilien», so Chagas, der in Südamerika aufwuchs. «Doch hier? Das ist eine ganz andere Dimension. Für die Menschen hier bedeutet der Fussball alles, er ist ihre Religion. Sie weinen im Stadion, wenn der Lieblingsverein verliert, geht für sie die Welt unter.»

Die Fans von Sleman lobt der 33-Jährige und sagt, dass sie zwar sehr emotional seien, Gewalt habe er aber noch nie erlebt. «Ich kann ohne Probleme mit der Familie in der Stadt herumlaufen. Alle sind unglaublich freundlich, sie schauen auf mich, sehen mich einfach als grossen Star an», so Chagas, der zusammen mit seiner schwangeren Frau und den zwei Kindern in einer bewachten Residenz wohnt.

«Es ist ein Fussballstadion, kein Kriegsgebiet!»

Auch der Schweizer Karim Rossi verdient in Indonesien sein Geld. Der 28-Jährige, der einst bei Schaffhausen und Lugano unter Vertrag stand, spielt seit diesem Sommer für Dewa United. Wie Chagas ist er von den Ausschreitungen schockiert. Auf Twitter schreibt Rossi: «Warum so viel Tränengas? Ich verstehe es nicht. Es ist ein Fussballstadion, kein Kriegsgebiet! Ein trauriger Tag.»

Seine Wut ist verständlich. Denn: Die Polizei setzte Tränengas ein, was nach Fifa-Regeln in Stadien nicht zulässig ist, und verursachte damit die Panik. Dem Einsatz des Tränengases seien andere Massnahmen vorausgegangen, die Fans hätten jedoch die Polizei angegriffen, «anarchisch» gehandelt und Fahrzeuge angezündet, verteidigte Provinzpolizeichef Nico Afinta den Einsatz.

Der indonesische Fussballverband PSSI setzte derweil den Spielbetrieb in der ersten Liga vor dem Hintergrund der Tragödie auf unbestimmte Zeit aus und verbot Arema FC für den Rest der Saison die Ausrichtung von Spielen. Dies war im Einklang mit einer Anweisung von Präsident Joko Widodo.

Schwere Unglücke in Fussball-Stadien Bei Ausschreitungen oder Massenpaniken in Stadien sind in der Fussball-Geschichte bereits Hunderte von Menschen ums Leben gekommen. Etwa am 29. Mai 1985, als es 39 Tote und mehr als 400 zum Teil Schwerverletzte beim Europacup-Final FC Liverpool gegen Juventus Turin im Brüsseler Heysel-Stadion gab. Am 15. April 1989 starben 96 Menschen bei einer Panik im Hillsborough-Stadion von Sheffield bei der Partie des FC Liverpool gegen Nottingham Forest – 700 wurden verletzt. Anfangs 2012 gab es 74 Tote und rund 1000 Verletzte in der ägyptischen Stadt Port Said nach dem Ende der Partie zwischen Al-Masri und Al-Ahli. (nih/dpa)