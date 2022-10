Kiew: «Es ist ein weiteres schreckliches Kriegsverbrechen»

Am Montagmorgen gab es mehrere heftige Explosionen in der Hauptstadt Kiew. Auch andere Grossstädte in der Ukraine wurden angegriffen. Die Stadt Dnjpro wurde laut Berichten von mindestens zwölf Raketen getroffen. Auch der Beschuss von Kiew und Lemberg hält an. Es wurde auch von weiteren Raketeneinschlägen in Charkiw berichtet. In fast allen Landesteilen der Ukraine galt Luftalarm.