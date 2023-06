Titanic-U-Boot vermisst: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit

Nach Informationen der britischen Zeitung «The Guardian» waren fünf Menschen an Bord, darunter der britische Milliardär und Pilot Hamish Harding. Dieser hatte am Sonntag auf seinem Instagram-Profil mitgeteilt, er sei «stolz endlich ankündigen zu können», dass er sich der Mission zum Wrack der «Titanic» anschliessen werde. «Es hat sich ein Wetterfenster geöffnet und wir werden morgen einen Tauchgang versuchen», schrieb Harding weiter.

Auch ein pakistanischer Geschäftsmann und sein 19-jähriger Sohn sollen an Bord sein. «Unser Sohn Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman hatten sich auf eine Reise begeben, um die Überreste der «Titanic» im Atlantischen Ozean zu besichtigen», zitierten britische Medien am Dienstagmorgen aus einer Mitteilung der Familie. «Bis jetzt ist der Kontakt zu ihrem Tauchboot unterbrochen, und es stehen nur begrenzte Informationen zur Verfügung.» Dawood lebt demnach in Grossbritannien und arbeitet als Unternehmensberater. Laut «Daily Mail» ist der 48-Jährige einer der reichsten Männer Pakistans.