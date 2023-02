Jeremy Renner genest nach Schneepflugunfall «erstaunlich schnell»

Paul Rudd sprach kurz vor der Weltpremiere von «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» am 6. Februar mit Renner. «Ihm geht es gut. Er ist der beste Typ und er ist grossartig.»

Lilly sagt in einem Interview mit «Access Hollywood», dass sie Renner zu Hause besucht habe und ihren Augen kaum getraut hätte. So habe sie erwartet, an seinem Bett zu sitzen und seine Hand zu halten, während er vor Schmerzen stöhne und sich kaum bewegen könne. Stattdessen sei er bereits im Rollstuhl unterwegs und habe mit Freunden gelacht. «Ich ging in sein Haus und bekam Gänsehaut, weil ich dachte: ‹Warum bist du mobil? Was ist los?›», so die Schauspielerin und fügt an: «Es ist ein Wunder. Es ist ein reines Wunder.»