Balsthal SO – «Es ist eine absolute Frechheit» – 61 Pneus illegal in Naturpark entsorgt

«Ich ärgere mich gewaltig», sagt Freddy Kreuchi, Gemeindepräsident von Balsthal SO zu 20 Minuten. «Für so etwas habe ich absolut kein Verständnis.» Was ist passiert? Spaziergänger fanden am vergangenen Donnerstag illegal entsorgte Pneus im Wald nahe der Roggenstrasse. Sofort informierten sie die Gemeinde, diese wiederum die Polizei.

Keine Hinweise zur Täterschaft

«Wir finden manchmal alte Küchen»

In der Region Balsthal/Mümliswil kommt es immer wieder zu illegalen Entsorgungen, wie Revierförster Kilian Bader auf Anfrage von 20 Minuten sagt. «In diesem Ausmass kommt das nicht oft vor», sagt er. «Was wir gelegentlich haben, sind alte Küchen, also Kästen und Sperrholz.» Dazu kämen wieder Abfallsäcke und sonstiges Littering. «Was in diesem Fall untypisch ist», so Bader, «ist, dass die Pneus mitten am helllichten Tag deponiert wurden, statt beispielsweise in der Nacht auf einem abgelegenen Waldweg.»