Es stimmt absolut nicht dass die Regierungen und Medien wissenschaftlich argumentiert haben . Die haben Covid-19 wochenlang als Nummer 1 Thema bewirtschaftet und mit angstmachenden Zahlen und Beispielen versucht panik zu säen . Tägliche live Schaltungen zum BAG mit Politikern/Wissenschaftlern etc -tägliche Presseberichte etc etc - zum Schluss Falschinformationen mit dem Ziel die Angst auf hohem Niveau zu halten !

Kurt werner 27.08.2020, 17:26

das mühsame ist jeden Tag was anderes, heute so morgen so, das ist das zermürbende , keiner weiß was genau ist, bei einem Bein Bruch gibt es einen Gips, aber hier weiß keiner was ist und wie es ausgeht. das schöne ist die ganze Welt weiß nicht weiter, man verpasst uns einfach Masken die nichts bringen und alle glauben daß es dann verschwindet, wir brauchen eine Herdenimmunität und sonst nichts anderes. noch was es gibt aber auch noch andere Krankheiten schon vergessen.