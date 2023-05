Arbon TG: «Dieser Schwan wäre elend zugrunde gegangen»

Am Dienstagmorgen hatte ein Schwan nochmals Glück im Unglück, als sich sein Schnabel und Hals in einem Angelhaken verhedderten. Die Retterin appelliert nun an die Fischer.

Darum gehts In Arbon hat sich ein Schwan in einem Angelhaken verheddert.

Zwei Anwohnende reagierten schnell und eilten dem Tier zu Hilfe.

Wie jeden Tag ging Sandra Lobsiger (52) am Dienstagmorgen mit ihrem Kollegen Kurt Wiget (76) am Arboner Seeufer spazieren, als sie plötzlich einen verletzten Schwan sahen. «Ein Angelhaken steckte im Schnabel, ein anderer im Hals», so Lobsiger zu 20 Minuten. Sie hätten nicht lange überlegt und sofort reagiert. Für Wiget war klar: «Das lasse ich nicht auf mir sitzen.»

«Er hat gemerkt, dass wir ihm helfen»

Sofort holten sie Wigets Boot und fuhren damit auf den See. Es sei nicht lange gegangen, bis sie den Schwan wieder entdeckten. Mit einem Netz mit einem langen Stab fingen sie den Schwan ein und hievten ihn aufs Boot. Anfangs habe er sich ziemlich gewehrt. «Ich glaube, der Schwan hat dann gemerkt, dass wir ihm helfen», so Lobsiger. Sie habe ihn am Hals festgehalten, während ihr Kollege die Haken zu entfernen versuchte. Am Hals habe er einige Federn mithilfe eines Sackmessers entfernt, um an den Haken zu gelangen.

Daran habe sich sogar ein Stück Angelschnur befunden. «Mit der Zeit hätte er sich wahrscheinlich stranguliert oder wäre verhungert», so die 52-Jährige. Der Schwan habe eine kleine Wunde am Hals – Lobsiger ist aber guter Dinge und denkt, dass er sich erholen wird.

«Elende Sauerei, dass die Angelhaken im See gelassen werden»

Laut Lobsiger ist das Seeufer übersät von Angelhaken: «Ich finde das eine elende Sauerei, dass Fischer ihre Angelhaken im See liegen lassen.» Für sie ist klar, dass solche Situationen einfach verhindert werden könnten. Es sei purer Zufall, dass sie den Schwan gefunden hätten. «Dieser Schwan wäre elend zugrunde gegangen, hätten wir ihn nicht von seinen zwei Haken befreit», so die 52-Jährige.

Im Anschluss haben sie den Hafenmeister über das Geschehen informiert. In der Situation sei ihnen gar nicht in den Sinn gekommen, den Wildhüter zu verständigen. «Ich habe sehr grossen Respekt vor Schwänen, in der Situation hatte ich aber gar keine Angst mehr», so Lobsiger.

Bei Komplikationen Wildhut verständigen

Stefan Bachmann, Mediensprecher von Birdlife Schweiz, erklärt auf Anfrage von 20 Minuten, dass man von Fall zu Fall beurteilen müsse, ob man einem Tier selbst helfen könne oder nicht. «Wenn man sich das zutraut, kann man das schon machen», so Bachmann. Wenn es Komplikationen geben sollte, sollte jedoch die zuständige Wildhut informiert werden.

«Ein Tier eigenmächtig erlösen darf man auf keinen Fall», sagt Bachmann. In einer solchen Situation müsse man in jedem Fall die Wildhut verständigen. Es sei aber erlaubt, ein Wildtier für eine kurze Zeit in Obhut zu nehmen, um es anschliessend in eine zuständige Auffangstation zu bringen.

