Krisen-Unternehmer

«Es ist eine Frage des Überlebens»

Adrienne und Dominique von Albertini führen das Unternehmen Tiger Swiss. Neben den Finken mit den roten Pompons stellen sie derzeit auch Masken her.

Adrienne und Dominique, wie wirken sich die Corona-Massnahmen des Bundes auf euren Geschäftsalltag aus?

Adrienne: Nun, in erster Linie haben wir natürlich unser Geschäft geschlossen. Das heisst, unser Möbel-Showroom bleibt zu und wir verzichten auf jegliche persönlichen Beratungsgespräche. Ein Grossteil des Umsatzes von N2 fällt somit weg.

Dominique: Zudem kommt folgender Teufelskreis hinzu: Produkte werden nicht verkauft – wir bestellen nicht bei unseren Lieferanten. Bei unserer anderen Firma, der Tiger Swiss AG, ist das ganz stark zu spüren: Die Läden sind geschlossen, brauchen also keine Produkte. Auch andere Fremdproduktionen, die wir in unserer Firma in Polen verarbeiten dürfen, sind derzeit gestoppt. Betriebskosten und Löhne unserer Angestellten müssen natürlich dennoch irgendwie bezahlt werden.