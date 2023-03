Fall Luise (12): Das sagt ein Forensiker zur Arbeit mit straffälligen Kindern

Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren haben die Tat an Luise gestanden. Ein Kinder- und Jugendforensiker erzählt, was die Schwierigkeiten an der Arbeit mit straffälligen Kindern sind.

Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg (D) wurde am Sonntag mit «zahlreichen Messerstichen» tot aufgefunden. Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren sind geständig. Leonardo Vertone ist Co-Leiter und Chefpsychologe am Zentrum für Kinder- und Jugendforensik der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Dort arbeitet er mit straffälligen Kindern.

Herr Vertone, sind Kinder, die töten, böse?

Die Kategorien Gut und Böse existieren in der Psychologie oder Psychiatrie nicht. Am nächsten kommt dem Begriff «böse» der in der Psychopathologie geläufige Begriff «sadistisch». Von den Jugendlichen, die wir aufgrund eines Tötungsdeliktes in den letzten 20 Jahren abklärten, erfüllte keine und keiner dieses Kriterium, allenfalls wiesen sie gewisse Aspekte davon auf.

Als forensischer Psychologe bin ich daran interessiert, die begangene Tat zu verstehen und in den Zusammenhang mit der begehenden Person zu bringen. Hierfür kläre ich verschiedene Lebensbereiche des Kindes wie Schule und Familie ab und gehe dort in die Tiefe, wo ich auf Probleme stosse, die ebensolches Verhalten begünstigen können. Bei Kindern, die straffällig werden, haben die Familie und ihre Peers einen grossen Einfluss. Sie haben eher Impulskontrollschwierigkeiten oder werden in einer Konfliktsituation von ihren Emotionen übermannt. Viele von ihnen weisen zudem psychische Störungen auf, welche eine Straftat begünstigen.

Sprechen Sie mit einem solchen Kind über seine Tat?

Zu Beginn einer Abklärung spricht man mit einem Kind über deren Befinden, deren Entwicklung, über die Familie, das sonstige Umfeld, Peers, Freizeit und die Schule. Dabei versucht man herauszufinden, wer das Kind ist und was in deren Leben gut und was schiefgelaufen ist, sodass die Tat vollzogen wurde. Sodann nehmen wir testpsychologische und allfällige körperliche Befunde auf. Erst, wenn wir den oder die Jugendliche besser kennen, wird die Tat angesprochen. Bei diesem Gespräch stehen die Gefühle und Gedanken des Kindes vor, während und nach der Straftat im Vordergrund. Ein solcher Abklärungsprozess zieht sich über zwei bis vier Monate. Im Einzelfall ist es nötig oder sinnvoll, früher über den Tatvorwurf zu sprechen.

Wissen Kinder, wie schlimm ihre Tat ist?

Wenn sich ein Kind bis zum zehnten Lebensjahr normal entwickelt, hat es ein Verständnis dafür, was recht und unrecht ist. Dementsprechend versteht es auch, dass es verwerflich ist, wenn man eine Person in böser Absicht mit einem Messer sticht. Einige können das Ausmass ihrer Tat aber nicht in vollem Umfang erfassen. Auch über deren Konsequenzen haben sie ein weniger klares Verständnis als Erwachsene.

Wie gehen Sie als Mensch mit dem Wissen über die Tat des Kindes um? Wie verhalten Sie sich?

Selbst für einen Fachpsychologen und Fachpsychiater ist das eine Herausforderung. Zum einen müssen wir aufpassen, dass wir nicht zum verlängerten Arm der empörten Gesellschaft werden und das Kind verurteilen. Zum anderen ist es aber auch nicht hilfreich, als rettender Engel aufzutreten, der dem Kind nur Verständnis entgegenbringt. Diese Balance zu finden, ist schwierig und findet man nur, wenn man die Situation hochprofessionell angeht und die eigenen Emotionen aussen vor lässt.

Wie schaffen Sie in einer solchen Situation Vertrauen?

Für Kinder und Jugendliche dauert es eine Weile, bis sie emotional dazu bereit sind, sich dem Prozess zu stellen. Oftmals sehen sie in den Behörden und uns als Forensiker eine Bedrohung und begegnen uns mit Skepsis. Deshalb ist es sehr schwierig, Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Ein weiteres Problem ist, dass die Kinder verstehen, dass wir nach Faktoren suchen, um die Tat zu ergründen. So bagatellisieren einige ihr persönliches Leben und die Tat. Es gilt, durch Objektivität und Transparenz das Vertrauen aufzubauen.