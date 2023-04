Chiang Mai: Thailand versinkt im Gift-Smog

Die Situation ist so schlimm, dass sie international für Schlagzeilen sorgt.

Seit Wochen liegt in Thailand giftiger Smog in der Luft. Das Phänomen ist nicht neu, dieses Jahr ist die Situation aber so schlimm, dass sie international für Schlagzeilen sorgt. Zur Beruhigung aller, die eine Thailand-Reise planen: Auf den Inseln weiter südlich wie Ko Samui oder Ko Chang ist die Luft recht gut.