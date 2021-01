Auch das Hexenweglein, eine wichtige Velo-Pendelrroute in Basel, war am Freitag nicht geräumt.

Schon nach dem ersten Schneefall am Donnerstag guckten Velofahrer in der Basel in die Röhre. Während die Hauptverkehrsstrassen im Nu geräumt wurden, blieb der Schnee auf den Velowegen einfach liegen. Und auch am Freitag war es nicht besser. «Bei Schnee wird einem die Vorherrschaft des motorisierten Verkehrs brutal vorgeführt», ärgerte sich Anina Ineichen, Co-Präsidentin von Pro Velo beider Basel, auf Twitter.