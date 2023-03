Basel: «Das Floss, der Vogel Gryff, Rheinschwimmer – alle werden ausgebremst»

So stellten sich die Gewinner eines Gestaltungswettbewerbs der Stadt die Aufwertung des gleichen Uferabschnitts vor.

Das stellt sich das Basler Tiefbauamt unter erhöhter Attraktivität für Mensch und Natur am Kleinbasler Rheinbord vor.

Sitzen soll man nur unten. Und zwar so weit unten, dass nur bei niedrigem Pegelstand das volle Sitzangebot zur Verfügung steht. Dies ermögliche eine akustische Abschirmung gegenüber der Anwohnerschaft am Oberen Rheinweg, heisst es im Projektbeschrieb des Tiefbauamts. «So nicht», findet Andrea Strahm. Die Mitte-Grossrätin verlangt in einem überparteilich breit abgestützten Vorstoss eine Überarbeitung der Pläne von der Regierung.