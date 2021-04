Reaktionen auf den Plan des Bundesrats - «Es ist eine schrittweise Rückkehr zu den Grundfreiheiten»

Schutzphase, Stabilisierungsphase, Normalisierungsphase: Drei Phasen sollen die Bevölkerung zurück in die Normalität bringen.

Ein Drei-Phasen-Modell soll die Schweiz aus der Pandemie führen. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) stellte die Strategie an einer Medienkonferenz am Mittwoch vor. Die erste Phase, die Schutzphase, hat das Ziel, bis Ende Mai die besonders gefährdeten Personen vollständig zu impfen.

Darauf folgt die Stabilisierungsphase, in der sich alle Erwachsenen impfen lassen können. Bleiben die Fallzahlen, die Hospitalisationen und die Belegung der Intensivstationen stabil, ist der nächste Öffnungsschritt allenfalls am 26. Mai möglich. In der letzten Phase, der Normalisierungsphase, sollen die verbleibenden Corona-Massnahmen schrittweise wegfallen. Das Vorgehen löst bei den Parteien kontroverse Reaktionen aus.