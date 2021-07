Bachelorette Dina und Cyrill - «Es ist eine solide Beziehung, auch für Ferien»

Immer dabei: der Spass. So wie beim «Zahnstocher-Battle». Dina hat das Holzstäbchen zu Beginn im Mund.

Cyrill und Dina waren in den ersten Pärli-Ferien – und da lag gaaaaanz viel Liebe in der Luft.

Schnappschüsse von den ersten Pärli-Ferien gibt es ebenfalls – und zwar oben in der Bildstrecke.

Vergangene Woche ging es für Dina Rossi (29) und ihren Liebsten Cyrill Egli (25) in die Ferien nach Italien.

Amore unter Palmen, hiess es vergangene Woche für Bachelorette Dina (29) und ihren Cyrill (25). Seit ungefähr drei Monaten sind sie in einer Beziehung, nun reisten sie erstmals als Paar ins Ausland. Für die beiden ging es mit dem Auto nach Italien, genauer gesagt nach Alassio, in der Region Ligurien. « Die Fahrt ist gut gelaufen . Wir haben uns jede Stunde abgewechselt », verrät das Berner Model mit italienischen Wurzeln gegenüber 20 Minuten.

18 Stunden waren sie unterwegs. Langeweile kam aber nicht auf. Während der Fahrt hätten sie «d ie Aussicht auf der Autobahn genossen », erzählt Dina lachend. Der Plan für die Ferien, der dann auch ganz genau so umgesetzt wurde: Zeit in der Sonne und am Meer geniessen – übrigens zusammen mit Cyrills Vater und dessen Freundin, die waren nämlich beim Trip spontan auch mit dabei. Und: «G anz ganz viel essen, damit wir mit möglichst viel Körperfett wieder zurückkommen ».