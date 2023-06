Europa League: José Mourinho tobt im Parkhaus

Star-Trainer José Mourinho hat seine Zukunft bei der AS Roma auch nach dem im Elfmeterschiessen verlorenen Europa-League-Final gegen den FC Sevilla offen gelassen. Sein Vertrag laufe noch ein Jahr und das sei die Situation, sagte der 60-Jährige nach dem überlangen Fussball-Krimi in Budapest am Mittwochabend. Ab Montag habe er Urlaub und dann werde man sehen, so der Portugiese. Sollte er mit einem anderen Club in Kontakt treten, würde es sein derzeitiger Arbeitgeber zuerst erfahren, beteuerte er.