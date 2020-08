Kanti-Gebäude in Zürich baufällig «Es ist eine Zumutung, dass wir hier zur Schule müssen»

Ein Nebengebäude der Kantonsschule Hottingen in Zürich soll laut einem HMS-Schüler in marodem Zustand sein. Die Stadt hat Sanierungspläne.

Fast 800 Schüler besuchen die Kantonsschule Hottingen in Zürich. Weil es nicht genug Platz im Hauptgebäude hat, wurde ein Teil der Schüler in einem Nebengebäude an der Freiestrasse untergebracht. Ein HMS-Schüler sagt dazu: «Dass wir in diesem maroden Gebäude zur Schule gehen müssen, ist eine Zumutung.»