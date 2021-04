Zwei Teams treten in verschiedensten Disziplinen gegeneinander an.

Die erste Folge von «Promis unter Palmen» wurde gestern auf Sat.1 ausgestrahlt und schockierte Teilnehmende und Zuschauende, wie es die erste Staffel wohl nicht geschafft hat. Am ersten Abend schon echauffierte sich Bordellbesitzer Prinz Marcus von Anhalt (53) über die Homosexualität der Dragqueen Katy Bähm. «Aber du bist doch eine Schw*chtel», griff der adoptierte Prinz die Dragqueen an. Schwulsein sei nicht normal und «du musst eine Frau f*cken und keinen Mann», wetterte von Anhalt weiter.

Katy Bähm war ob dieser Beleidigungen sprachlos. Vor der Interview-Kamera war die 28-Jährige den Tränen nahe. Während des Eklats setzte sich besonders Willi Herren (45) für Katy ein: «Das ist ein absolutes No-Go und muss angesprochen werden.» Auch der Rest des Cast schien fassungslos. DJ Giulia Siegel (46) versuchte, den aufgebrachten Prinzen zu beruhigen, der sich immer weiter in seine homophoben Hasstiraden steigerte: «Es ist einfach eklig, wenn sich zwei Männer küssen», so von Anhalt. Die jüngste Teilnehmerin, Emmy Russ (21), bekannt aus diversen Reality-TV-Shows, war so schockiert, dass sie sich nur noch die Hand vor den Mund hielt und die Augen aufriss.

«Hallo sagen und *rschloch denken»

Für Katy ist klar, dass sie am nächsten Tag das Gespräch mit Marcus suchen wird, am selbigen Abend hätte das, im Hinblick auf den Alkoholpegel des Prinzen, wenig Sinn gemacht. Am nächsten Morgen geht der 53-Jährige selber auf die Dragqueen zu: «Sorry für mein Benehmen gestern. Aber ich bin, wie ich bin, ich kann mich nicht ändern. Wenn ich betrunken bin, multipliziert sich das mit der Unendlichkeit», meint er. Trotzdem stehe er weiter hinter seinen Aussagen, für ihn sei Schwulsein nicht normal. Katy nimmt die Entschuldigung zwar an, meint aber im Einzelinterview: «Ich werde nie verstehen, wie man so sein kann, aber ich werde ihm morgens ‹Hallo›sagen und mir dabei ‹*rschloch› denken.» Doch das Hallo-Sagen fällt für Katy jetzt weg. Prinz Marcus wurde von den Teilnehmenden als Erster aus der Villa rausgewählt und seine Koffer musste er auch alleine packen.