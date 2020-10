Bittere YB-Niederlage«Es ist einfach enttäuschend»

Was wäre wenn? Was wäre, wenn der Roma-Spieler Peres in der 62. Spielminute nicht die Gelbe Karte erhalten hätte? Sondern die Rote? Nun, das Resultat sähe vielleicht anders aus. Die Young Boys hätten nicht verloren, hätten vielleicht ihr erstes Spiel in der Europa League gewonnen.

Doch all diese Gedanken, sie bringen nichts. Denn Peres sah für sein Foul, für seinen Schlag ins Gesicht nur die Gelbe Karte. Was dazu führte, dass der Roma-Spieler in der 69. Minute zum Ausgleich traf. Der Mann also, der eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen. Und es führte dazu, dass er auch noch auf dem Feld stand, als Kumbulla zum 2:1 für die AS Roma traf.