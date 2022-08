Eine Leserin entdeckt grünen Schimmel in ihrem Burger. Das Personal habe sich wenig einsichtig gezeigt. McDonald’s entschuldigt sich nun bei der 20-Jährigen.

Brig VS : «Es ist einfach nur grusig» – L.D. (20) biss bei McDonald’s in schimmligen Burger

1 / 5 Der Burger war mit einer grünen Pilzschicht überzogen. Die Studentin wartete vergeblich auf eine Entschuldigung seitens der Filiale. 20min/News-Scout Zum Glück habe sie wohl nur wenig verschimmeltes Fleisch zu sich genommen. Nur leichte Bauchschmerzen seien die Folge gewesen. Trotzdem: «Ich esse nie wieder bei McDonald’s», so die junge Frau zu 20 Minuten. 20min/News-Scout Die 20-Jährige ärgert sich über die Situation. Ihrer Meinung nach sei der Schimmel nicht zu übersehen gewesen. Google Maps

Darum geht es Ein McDonald’s im Kanton Wallis servierte einer 20-Jährigen verschimmeltes Poulet-Fleisch.

Als sie sich bei den Mitarbeitenden beschwerte, sei sie nicht ernst genommen worden.

Erst nach einer längeren Diskussion erhielt sie ihr Geld zurück.

McDonald’s betont, dies entspreche nicht dem Qualitätsanspruch des Unternehmens.

Die 20-jährige L.D.* besuchte am Samstag die McDonald's-Filiale an der Autobahn A9 in Brig. Sie bestellte einen Burger: Homestyle Crispy Chicken Spicy BBQ Bacon. Dieser barg jedoch eine unschöne Überraschung. Sie hatte bereits die Hälfte gegessen, als sie den Schimmelbefall bemerkte.

«Etwas Grünes bröckelte vom Burger ab. Ich dachte mir zuerst: ‹Komisch, in diesem Burger hat es doch keinen Salat.› Dann habe ich es erst gecheckt», sagt sie. Laut der Studentin war ein Viertel des Pattys mit Schimmel bedeckt. Nicht nur auf der panierten Kruste, sondern auch auf dem Poulet-Fleisch darunter, wie Bilder zeigen. «Es ist einfach nur grusig», so die junge Frau zu 20 Minuten.

L.D. beschwerte sich beim Personal. Man habe ihr einen neuen Burger vorsetzen wollen. Sie weigerte sich, diesen anzunehmen: «Der Appetit war mir nämlich vergangen.» Stattdessen forderte sie ihr Geld zurück, was ihr aber verwehrt worden sei: «Sie sagten mir, ich hätte ja die Hälfte des Burgers schon gegessen.» Daher habe sie kein Anrecht auf Retourgeld. Nach längerem Nachhaken von L.D. erklärt sich der Mitarbeiter schliesslich bereit, die Kosten zu erstatten.

«Ich esse nie wieder etwas in Mac»

Nach dem Verzehr habe sie nur leichte Magenbeschwerden gehabt. Vermutlich habe sie nur geringe Mengen Schimmel gegessen. Trotzdem: «Ich verstehe nicht, wie man bei der Zubereitung eines Menüs den Schimmel übersehen kann», so die Studentin. Der Person müsse aufgefallen sein, dass der Burger Schimmelbefall aufweist. «Warum hat man das Fleisch nicht sofort weggeworfen und serviert es dann noch dem Gast?», fragt sie sich. Die 20-Jährige ist sich sicher: «Ich esse nie wieder etwas in Mac.»

L.D. schickte die Bilder des verschimmelten Burgers an den Filialleiter – erhielt jedoch keine Rückmeldung. «Mich schockiert am meistens, dass sich niemand bei mir entschuldigt hat», fügt die Studentin an.

«Hygiene steht bei McDonald’s an erster Stelle»

«Der beschriebene Einzelfall widerspricht unseren hohen Qualitätsansprüchen und wir bitten die junge Frau vielmals um Entschuldigung», heisst es vonseiten McDonald’s Schweiz auf Anfrage von 20 Minuten. «Die Innentemperatur des Fleisches, die Frische des Frittieröls sowie die Haltbarkeit und Frische der Zutaten werden täglich kontrolliert», erklärt Mediensprecherin Béatrice Monterrat. «Unsere Mitarbeitenden tragen alle Werte auch in Kontrolllisten ein», so die Medienbeauftragte. Hygiene und Qualität stehe bei McDonald’s an erster Stelle.

Doch wo Menschen arbeiten, würden auch Fehler passieren. «Es kann sein, dass es einen Unterbruch in der Kühlkette gegeben hat», räumt Montserrat ein. Das Restaurant in Brig habe in zwischen alle Poulet-Pattys auf Schimmel geprüft. Das Qualitätsmanagement werde zudem die Arbeitsprozesse der betreffenden Filiale genauer untersuchen, um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, verspricht Montserrat.

*Name der Redaktion bekannt.

