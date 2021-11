«Es ist einfach nur saudumm gelaufen» : Von Pferd zu Tode getreten – Jetzt äussert sich Ehefrau

Die Ehefrau des verstorbenen 76-jährigen Mannes im Kanton Bern geht nach dem tödlichen Angriff eines Pferdes von einem tragischen Unfall aus. Ihr Mann hätte die Tiere schon öfters gefüttert.

Beim im Kanton Bern verstorbenen 76-jährigen Mann handelt es sich um den ehemaligen Gemeindepräsidenten von Müntschemier BE. Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr hatte er die Weide betreten und wurde aus noch unbekannten Gründen von einem Pferd getreten. Der SVP-Politiker, bei dem es sich um Beat Stalder handelt, verstarb noch an der Unfallstelle.