Bormio: Ski-Stars kritisieren Pista Stelvio

Die Stelvia in Bormio gehört zu den anspruchsvollsten und eisigsten Pisten des Ski-Zirkus. In diesem Jahr ist der Bogen gemäss einigen Fahrern etwas überspannt worden.

Odermatt sprach im SRF vom schwierigsten Rennen. SRF

Darum gehts Die Pista Stelvio war einmal mehr ein Eishügel.

Das Wetter und die Pistenpräparation war auf einem anderen Level.

Einige Fahrer äusserten da auch Kritik zu.

Im letzten Jahr standen gleich zwei Schweizer bei der Abfahrt in Bormio auf dem Podest. Dieses Mal ging das Team jedoch leer aus. Kein Wunder, standen die Vorzeichen mit zwei Grippe-Ausfällen nicht besonders gut. Doch obschon es keinen Podestplatz gab, konnten sich am Ende mit Marco Odermatt, Urs Kryenbühl, Gilles Roulin und Justin Murisier gleich vier Schweizer in den Top 10 positionieren – ein tolles Team-Ergebnis von Swiss Ski.

Dies in einer extrem anspruchsvollen Abfahrt – für einige Stars etwas zu stark präpariert. Marco Odermatt, der auf Platz vier landete, sagte: «Ich finde es gut, gibt es im Weltcup verschiedene Verhältnisse. Das hier war aber über dem Limit.» Besonders der Regen über Nacht und das Abrutschen bei der Besichtigung, sorgte für eine noch eisigere Piste. Odermatt: «Es war unfahrbar glatt, das macht wohl im TV auch keinen Spass zum Zuschauen.» Schon gegenüber dem SRF sprach Odermatt vom schwierigsten Rennen seiner Karriere.

Kriechmayr mit der Strecke glücklich

Stefan Rogentin, der mit der Nummer 1 das Rennen eröffnete, pflichtete ihm bei. «Sie wässern, meistens kommt noch Regen, das ist dann meistens etwas zu viel. So ist es halt ein riesiger Kampf.» Der Bündner weiter: «Ich glaube nicht, dass sie das so wollten. Da kam das Wetter mit dem Regen dazu.» Mit Aleksander Kilde, gab auch ein Podestfahrer Odermatt Recht. «Es ist schon am Limit. Wir haben nicht so viele Leute, man muss aufpassen, dass es nicht so extrem ist. Es ist einfach zu viel.»

Nicht als zu viel empfand Sieger Vincent Kriechmayr die Strecke. Er fände die Strecke zwar ebenfalls hart, aber nicht als zu viel. «Das passt ganz gut so, wenn wir solche Abfahrten haben. Jeder weiss, was auf einen zukommt.» Kriechmayr lobte seinen Schweizer Kontrahenten Odermatt für seine Leistung. «Obwohl er nicht am Limit war, performt er auch auf einer solchen Strecke.»

Odermatt verpasst das Podest auf der Stelvio. Video: SRF