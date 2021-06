Familie trauert nach Fund des Vermissten - «Es ist eingetroffen, wovor wir am meisten Angst hatten»

«Die Suche nach Yorian hat nun endlich ein Ende»

«Das, wovor wir am meisten Angst hatten, ist eingetroffen» , sagt Yorians Schwester Linda gegenüber 20 Minuten . W ie schwer die Zeit nun jedoch auch sei, so ist die Familie trotzdem auch dankbar: «Die Suche nac h ihm h at nun endlich ein Ende. Das ist auch eine Erleichterung. Wenn e r nicht gefunden w orden w äre, hätten wir uns das Leben lang gefragt, was mit ihm passiert ist. Jetzt können wir endlich trauern», s agt Linda weiter. Die Polizei in der Schweiz h a tte eine Untersuchung eingeleitet, sobald die Überreste von Yorian gefunden wurden. Linda: «Sie haben einen DNA-Test durchgeführt. Sobald die Identität meines Bruders bestätigt worden war , haben sie die niederländische Polizei, und diese wie d erum uns informiert.»

Hunderte trauerten bei Ehrenhecke im Heimatdorf Oud-Beijerland

Die Todesursache sei auf einen unglücklichen Sturz zurückzuführen. Die Überreste von Yorian wurden nach Ende der Untersuchungen nach Holland überführt. Dort fand ein Trauerumzug mit mehreren hundert Trauernden statt. Am Strassenrand des Dorfes, wo Yorian geboren wurde, stellten Trauernde Blumen hin und gedachten ihm mittels eines Feuerwerks. Auf diesem Weg wurden auch die sterblichen Überreste von Yorian in einem W agen vorbei gefahren . «Wir wollten ihn auf die s e Art in sein Dorf zurückbringen , wo er geboren wurde», sagt seine Schwester weiter. Wie die Familie diese zwei Jahre in völliger Ungewissheit ü ber den Verbleib von Yorian ü berstanden ha t , weiss sie nicht. Sie sagt: «Wir konnten nicht leben und auch nicht trauern. Wir lebten im Niemandsland. Ich kann nicht glauben, dass schon zwei Jahre seit seinem Verschwinden vergangen sind.» Linda betont gegenüber von 20 Minuten, da s s s ie all den Menschen danken wollen , die damals Hilfe und Unterstützung bei den Suchaktionen in der Schweiz angeboten haben: « Für diese Hilfe sind wir sehr dankbar. Was wir erlebten, haben sie auch zu einem Teil miterlebt und mitgefühlt. »