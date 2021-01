«Don’t eat yellow snow – iss keinen gelben Schnee», heisst es in einer Binsenweisheit und einem Song von Frank Zappa. Das müssen leider Eltern auch ihren Kindern lernen. So zum Beispiel in Thal SG, wie ein aktuelles Posting auf Facebook zeigt. Eine Mutter nervt sich am Freitag über Hundehalter, die ihre Hunde an das Iglu und an die Schneehügel der Kinder urinieren lassen. «Es stecken sogar noch die Kinderschaufeln dort im Schnee, trotzdem lässt man die Tiere dort ‘hinseichen’», sagt die 32-Jährige zu 20 Minuten. Mehr noch: Auch das grosse Geschäft wird auf dem Vorplatz verrichtet. Alleine am Freitag hätte ihre Mutter sieben braune Haufen vom Platz entfernen müssen. «Es ist ekelhaft».