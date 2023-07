Züri Fäscht: Familien geben rund 250 Franken täglich aus

Ein Wasser für sechs Franken (plus zwei Franken Depot), eine Fahrt auf dem Riesenrad für acht Franken, ein Hamburger für 15 Franken und eine Zuckerwatte für fünf Franken - günstig ist der Ausflug am Züri Fäscht nicht. Das bekommen auch Familien zu spüren.

«Wir rechnen mit Tagesausgaben von 250 Franken»

Ivan (34) und Sandy (32) sind mit ihrem Sohn Kyan (fast 1) und ihren Götti-Kindern Kane (6) und Sky (5) am Züri Fäscht. Es ist fast 14 Uhr, als sie gerade das Mittagessen verspeist haben: Hotdogs und eine Portion Melone. Die Familie ist seit etwa zehn Uhr am Züri Fäscht, Kane und Sandy haben sich ihre Haare schmücken lassen: Kane hat ein buntes Band in die Haare bekommen, Sandy hat bunte Zöpfe machen lassen. Der kleine Kyan im Kinderwagen durfte sich einen fliegenden Ballon für zehn Franken aussuchen und für Sky gab es etwas Süsses. Sandy: «Am Züri Fäscht haben wir bis jetzt sicher fast 100 Franken ausgegeben. Bald müssen wir noch mehr Getränke kaufen und eine Fahrt auf dem Riesenrad wollen wir auch noch machen.» Die 32-Jährige schätzt, dass der Aufenthalt am Züri Fäscht am Ende des Tages rund 250 Franken kosten wird. «Für uns liegt das drin, das geben wir ja nicht jedes Wochenende aus. Dennoch ist zu bedenken: Es gibt auch viele Familien, welche sich das nicht leisten können», sagt Ivan.