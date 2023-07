Meghan und Harry dementieren Trennungsgerüchte – doch stimmt das?

Insider packen aus : «Harry passt nicht in Meghans kitschige Hollywood-Welt» – ist die Ehe am Ende?

1 / 7 Düstere Wolken sollen über der Ehe von Herzogin Meghan und Prinz Harry hängen. imago images / PA Images Einige Royal-Expertinnen und -Experten sind sich sicher, dass die beiden kurz vor der Scheidung stehen. imago/PA Images Ein Insider berichtete «Radar Online», dass die beiden sich sogar «eine Auszeit» nehmen, um ihre Beziehung zu retten. imago/i Images

Darum gehts Am Dienstag berichteten US-Medien, dass sich Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) eine Auszeit nehmen, um ihre Ehe zu retten.

Nun meldet sich ein Sprecher des Paares zu Wort und dementiert jegliche Probleme zwischen den beiden.

Doch was geht nun wirklich hinter den Mauern ihres Montecito-Anwesens vor?

Ist die Ehe von Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) am Ende oder schweben die beiden immer noch auf Wolke 7? Zweiteres, wenn man einem der Sussexes nahestehenden Insider Glauben schenken will. Noch am Dienstag berichtete «Radar Online», dass ihre Beziehung auf der Kippe steht und sie sich derzeit «eine Auszeit» nehmen, um diese zu retten.

«Sie versuchen herauszufinden, was passiert ist. Harry passt nicht in Meghans kitschige Hollywood-Welt», sagt der Insider dem Portal. Und Harry hoffe, «sich selbst zu finden». Dem wolle er in Afrika nachgehen, wo er Berichten zufolge für eine geplante Netflix-Dokumentation hinreisen werde – und zwar allein.

Der Royal fühle sich auf dem Kontinent, den er seit jeher als seine «zweite Heimat» betrachtet, «am meisten wie er selbst». Der Insider fügt an: «Die Zeit, die sie auf verschiedenen Kontinenten verbringen, hilft ihnen hoffentlich dabei, alles zu finden, was sie brauchen, um weiterzumachen.»

Spekulationen seien unwahr

Nach dem Ende ihrer Zusammenarbeit mit Spotify und weiteren geplatzten Deals stünden sie zudem unter «enormem finanziellen Druck, da sie ihren Lebensstil in Kalifornien finanzieren müssen, einschliesslich ihrer 14-Millionen-Dollar-Villa.» Auch müssten sie enorme Kosten für ihren Personenschutz leisten. «Dieser Stress, gepaart mit ihren emotionalen Problemen, hat das Leben wahrscheinlich zur Hölle gemacht.»

Jede Spekulation über eine Trennung sei unwahr, versichert jetzt allerdings der angebliche Bekannte des Paares gegenüber «Page Six». «Das stimmt nicht, es ist buchstäblich erfunden.» Was tatsächlich hinter den Mauern ihres Montecito-Anwesens vor sich geht, wissen nur die Sussexes. Weder Harry noch Meghan haben sich bislang selbst zu den Spekulationen geäussert.

Meghan und Harry: Gerüchte um Ehekrise reissen nicht ab

Doch in den letzten Monaten häuften sich die Krisen-Meldungen rund um das Paar. Nicht zuletzt, weil die Herzogin bei einem NBA-Spiel einen Kuss ihres Ehemannes verweigerte, sie der Krönung von König Charles III. (74) im Mai fernblieb und nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren sich nicht an seiner Seite zeigte. «Immer, wenn er sie am dringendsten gebraucht hätte, war sie nicht da», sagt Angela Levin, Journalistin und Autorin von «Harry: Gespräch mit einem Prinzen».

Ausserdem wurde bekannt, dass Harry ein Zimmer im äusserst exklusiven San Vicente Bungalows hat, um Zeit allein, ohne seine Familie zu verbringen. Zwar dementierte der Sprecher des Paares diese Behauptung sofort gegenüber «Page Six», doch anschliessend sagte die Society-Journalistin des «Telegraph» und der «Daily Mail», Petronella Wyatt (55), dass Meghan häufig in Los Angeles feiern geht – ohne Harry. Sogar von Scheidung war bereits die Rede, wenn man der britischen Autorin Lady Colin Campbell glaubt. Die 73-Jährige habe «aus fünf absolut zuverlässigen Quellen gehört, dass Harry vor einigen Monaten Scheidungsanwälte eingeschaltet hat», wie sie gegenüber «GB News» verriet.