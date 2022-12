Tränen von Cristiano Ronaldo: So reagiert Georgina Rodriguez

Die Löwen vom Atlas setzten sich am Samstagabend dank eines Treffers von Youssef En-Nesyri (42. Minute) im Al-Thumama Stadion von Doha mit 1:0 gegen den Ex-Europameister durch. Marokko beendete das Duell zu zehnt, der nach etwas über einer Stunde eingewechselte Walid Cheddira sah in der hektischen Schlussphase die Gelb-Rote Karte (90.+3). Als der Schiedsrichter abpfiff, versank Portugal im Tal der Tränen .

Tränen-Abgang von Ronaldo

Nach seiner Einwechslung egalisierte Cristiano Ronaldo einen Rekord. 196 Länderspiele hat der 37-Jährige nun für Portugal absolviert. Doch sein Rekordspiel endete mit einem bitteren Aus, warf Marokko die Portugiesen doch aus dem Turnier. Der Superstar lief im Anschluss mit Tränen in den Augen in die Kabine.

Sein letzter WM-Auftritt?

Bei der nächsten Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko würde Ronaldo 41 Jahre alt sein. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass der 37-jährige Superstar nochmals bei einer WM aufläuft. Kurz: Er muss seine Hoffnung auf den WM-Titel begraben. Verständlich also sein Tränen-Abgang nach dem Schlusspfiff. Das Spiel gegen Marokko, es könnte das WM-Ende eines der grössten Spieler unserer Zeit markiert haben.

Glücklos in WM-K.o.-Runden

Fast zwei Jahrzehnte glänzte Ronaldo mit famosen Leistungen. Ob bei Manchester United, Real Madrid oder auch Juventus. Er schoss in 949 Pflichtspielen auf Clubebene stolze 701 Treffer. Für Portugal traf er knapp drei Mal so oft (118) wie Pauleta (47), der Zweitplatzierte in der ewigen portugiesischen Torschützenliste. In einer Ausscheidungsphase bei der WM wollte es jedoch nie klappen. Cristiano Ronaldo hat in allen seinen acht Spielen einer K.o.-Runde bei der WM (inkl. Spiel um Platz 3) kein Tor geschossen. Er blieb in 570 Minuten ohne Treffer und gab dabei 27 Schüsse ab.