Zürich: «Es ist fünf vor zwölf» – Studiokinos fordern staatliche Unterstützung

Wie am Mittwoch bekannt wurde, müssen die beiden Kinos Uto und Alba bis Ende März 2024 schliessen.

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass die beiden Zürcher Arthouse Kinos Uto und Alba schliessen werden . Voraussichtlich wird im Alba an der Zähringerstrasse der letzte Film Ende Jahr gezeigt, im Uto Ende März 2024.

Doch die Kinobranche kämpft schon länger um ihre Existenz: Insbesondere die Arthouse-Gruppe und die Neugass Kino AG haben sich aufgrund dieser Strukturkrise in den unabhängig geführten Kinos bereits vor Monaten an die Behörden gewendet.

Soforthilfe wird geprüft

«Es wird bis an alle Grenzen gespart», sagt Daniela Küttel, Geschäftsleitungsmitglied der Neugass Kino AG. Das grösste Problem seien die Art und Weise, wie Kinos gefördert würden. Zwar spreche der Bund jährlich über 30 Millionen Franken für Filmproduktionen, doch die Kinosäle erhielten davon fast nichts.

Von den 7,8 Millionen Franken, die jährlich von der Stadt Zürich für den Film gesprochen werden, fliessen 90 Prozent über die Zürcher Filmstiftung an Produktionen. Lediglich zehn Prozent sind für die Filmkultur reserviert. Dass auf nationaler Ebene keine Gelder für Strukturförderungen gesprochen werden, ist für Daniela Küttel klar. Umso wichtiger sei es, dass Stadt und Kanton Zürich die Studiokinos unterstützen würden. Vonseiten der kantonalen Fachstelle Kultur wird derzeit geprüft, ob eine kurzfristige Soforthilfe nötig sei.

«Es ist gerechtfertigt, über finanzielle Hilfe nachzudenken»

Bereits im Herbst 2022 wies der nationale Studiofilmverband in einem Brief auf die Krise hin, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Inhaltlich beschreibt der Brief, wie die Kinos ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung das Programmaufgebot nicht aufrechterhalten können. «Es ist fünf vor zwölf», sagte Stephanie Candinas, die Co-Geschäftsführerin von Arthouse, gegenüber dem «Filmbulletin».