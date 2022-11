Ex-Diplomat Max Schweizer verteidigt den Bundesrat

Ex-Diplomat Max Schweizer stellt sich in den strittigen Fragen zwischen der Schweiz und Deutschland hinter den Bundesrat. Deutsche Politiker machten es sich zu einfach.

Die Deutschen sind unter anderem genervt, weil sie 12'000 Geschosse für den Gepard-Panzer in die Ukraine liefern möchten. Der Ukraine mangelt es offenbar akut an entsprechenden Geschossen.

Darum gehts Deutsche Politiker kritisieren die Schweiz, weil diese Asylsuchende, die von Österreich kommen, nach Deutschland weiterreisen lässt.

Auch die Haltung bezüglich der Lieferung von Panzermunition an die Ukraine kritisieren die Deutschen.

Der langjährige Diplomat Max Schweizer nimmt den Bundesrat in Schutz. Deutschland handle sogar sehr ähnlich wie die Schweiz.

Deutsche Politiker kritisieren die Schweiz. Die Schweiz betreibe im Asylwesen «reines Durchwinken», weil sie Geflüchtete, die von Österreich her kommen, nach Deutschland weiterwinke. Ebenfalls für Ärger sorgt die Munitionslieferung für die Ukraine. Deutschland möchte der Ukraine gerne 12’000 Geschosse liefern, die Schweiz verweigert das als Herstellungsland mit Verweis auf das Neutralitätsrecht jedoch.

Deutschland hat gerade sehr Mühe mit der Schweiz. Sind die guten Beziehungen vorbei?

Max Schweizer*: Deutschland und die Schweiz hatten schon immer eine sehr wechselvolle Beziehung, zwischen amourös und gegenseitig befruchtend bis zu Zwist und - während der Nazi-Zeit - sogar Hass. Grundsätzlich gibt es in Deutschland eine positive Stimmung gegenüber der Schweiz und umgekehrt auch.

Wie beurteilen Sie die Kritik an der «egoistischen» Asylpolitik der Schweiz?

Wenn Asylsuchende tatsächlich weitergeschleust werden, ist das eine Ferkelei. Doch die Flüchtlinge kamen über Österreich, deshalb müssen die Probleme auch EU-intern gelöst werden. Kürzlich auf einer Zugfahrt von Wien nach Zürich ist mir aufgefallen, dass viele Flüchtlinge im Zug waren, sie sind dann in Innsbruck ausgestiegen. Kontrollen gab es keine. Hier herrscht offenbar eine «Laisser-faire-Situation», welche die EU-Länder untereinander lösen müssen.

Schwer verständlich ist, warum Deutschland die Schweizer Munition nicht an die Ukraine weitergeben darf.

Ich kenne die Verordnungen nicht im Wortlaut, deshalb kann ich mich dazu nicht äussern. Doch ich gehe davon aus, dass der Bundesrat sich an die geltenden Gesetze und Verträge hält.

Aber ist es nachvollziehbar, dass die Schweiz Rüstungsgüter in den fernen Osten liefert, wo sie auch in kriegführenden Ländern eingesetzt werden - jedoch Munitionslieferungen an die Ukraine verhindert?

Das hat mich auch verwundert. Doch wie gesagt, man müsste die Bestimmungen kennen, um die Frage abschliessend beurteilen zu können. Deutschland hat übrigens auch strenge Ausfuhrbestimmungen bei Rüstungsgütern. Deshalb bekommt die Ukraine den Kampfpanzer Leopard nicht, was sehr umstritten ist. Deutschland handelt also ähnlich wie die Schweiz. Aber es ist für die Deutschen natürlich einfach, auf der Schweiz herumzuhacken, um vom eigenen Dilemma abzulenken.

*Max Schweizer hat die Schweiz jahrelang als Diplomat in verschiedenen Ländern vertreten.