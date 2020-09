Mehr Geld

5 Tipps für die Lohnverhandlung

Die Gewerkschaften fordern in der Regel generelle Lohnerhöhungen. Viele Branchen, darunter etwa die Banken, setzen hingegen konsequent auf individuelle Anpassungen. Das heisst auch: Wer mehr Gehalt will, muss dafür kämpfen. Falls du trotz der Krise in Lohnverhandlungen gehst, solltest du diese Tipps berücksichtigen: