Es geht vorwärts im Suezkanal. Das Transportschiff Ever Given, das seit mehreren Tagen eine der wichtigsten Schiffsrouten der Welt blockiert, konnte freigeschaufelt werden.

Suezkanal : Die Ever Given ist freigelegt und bewegt sich

1 / 3 Die Behörden konnten die Ever Given freilegen und ziehen diese nun langsam aus dem Kanal. Suez Canal Authority Das 400 Meter lange Containerschiff steckt seit einer Woche im Suezkanal fest und blockiert diesen für die internationale Schifffahrt. AFP Nach der erfolgreichen Bergung wird das Schiff nun zuerst in das Gebiet der Bitterseen geschleppt, wo Techniker die Ever Given überprüfen werden. Es handelt sich dabei um den breitesten Teilbereich des Suezkanals. Google Maps

Darum gehts Das Containerschiff Ever Given, das den Suezkanal blockierte, bewegt sich wieder-

Die ägyptischen Behörden konnten das 400 Meter lange Schiff nach sieben Tagen befreien.

Sie wird nun in einen breiteren Teil des Suezkanals geschleppt, wo sie von Technikern inspiziert werden soll.

Die für den Suezkanal zuständige Behörde hat bekannt gegeben, dass sie die Ever Given erfolgreich freisetzen konnte. So hätten die Einsatzhelfer vor Ort das Containerschiff zuerst angehoben und dann vom Rand des Kanals weggezogen. Mittlerweile bewegt sich das Schiff laut der Webseite Vessel Tracker mit einer Geschwindigkeit von 2.5 Knoten (rund 4.6 km/h) in Richtung Norden.

Wie die Suez Canal Authority weiter bekannt gab, wird das Schiff bis zum Gebiet der Bitterseen geschleppt, wo die Ever Given von technischem Personal inspiziert wird. Der Schiffsverkehr für den Kanal sei wieder freigegeben. Bereits zuvor konnten sie bestätigen, dass der Motor des Schiffes noch funktioniere.

Die Blockade dauerte sieben Tage

Die Ever Given, die unter panamaischer Flagge fährt, aber im Besitz eines japanischen Unternehmens ist, lief am vergangenen Dienstag auf Grund. Zu diesem Zeitpunkt wütete vor Ort ein starker Sandsturm. Die Windböen stiessen das 400 Meter lange Schiff vom Kurs ab und in die Wand des Kanals. Es steckte daraufhin zwischen beiden Ufern des Kanals fest.