Basel

«Es ist geschmacklos, auf einer Gedenkstätte zu töten»

Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Basler Stadtgärtnerei und die Gemeinde Riehen BS den Abschuss von Rehböcken auf dem Friedhof Hörnli planen, meldet sich auch die Tierrechtsorganisation Peta. Es sei skandalös, dass an solch einem speziellen Ort überhaupt in Erwägung gezogen würde, die Tiere zu töten.

Kurz nachdem bekannt wurde, dass wilde Rehe auf dem Riehener Hörnli in Basel, dem grössten Friedhof der Schweiz, abgeschossen werden sollen , schaltet sich auch die Tierrechtsorganisation Peta in die Diskussion ein.

In einer Medienmitteilung appelliert sie nachdrücklich an den Kanton, «unethische Tötungen nicht zu genehmigen». Da der Friedhof sich auf einem Jagdbanngebiet befindet und dort nicht geschossen werden darf, liegt der letzte Entscheid über das Vorhaben beim Kanton.

«Die friedliebenden Tieren bereiten vielen Besuchern grosse Freude»

«Auf einer Gedenkstätte das Töten von unschuldigen Lebewesen zu planen, ist äussert geschmacklos», sagt Illana Bollag im Namen von Peta Schweiz. Es sei skandalös, dass überhaupt in Erwägung gezogen würde, die «fühlenden und leidensfähigen» Rehe zu erschiessen. «Vor allem an einem emotionalen Ort wie dem Friedhof würden die sanften und friedliebenden Tiere vielen Besuchern grosse Freude bereiten», heisst es in dem Schreiben. Für viele sei es sicher auch schön zu wissen, dass ihre Angehörige dort nicht alleine seien. Der Kanton solle sich dringend gegen eine Abschussbewilligung aussprechen. Und: «Wir wollen, dass es zu einer anderen Lösung kommt, bei der Tier und Mensch friedlich beieinander leben können.» Peta Schweiz fordert die Stadtgärtnerei auf, ein Konzept zu entwickeln, bei dem der Friedhof sowohl Tieren als auch dem Gedenken ausreichend Raum biete. Wildtierbestände hätten sich schon immer selbst reguliert und ohne die Jagd gäbe es sogar weniger Wildtiere, zitiert Peta den Evolutionsbiologen Josef Helmut Eichholf aus einem TV-Beitrag von SWR.