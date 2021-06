Verletzten Vogel zurückgelassen - «Es ist grausam, dass es Menschen gibt, die so etwas machen»

Antonia Brücker und ihr Freund haben am Sonntagmittag bei einer Raucherpause auf der Raststätte Rheintal West in Werdenberg SG verstreute Federn und kleine Splitter eines Autos bemerkt. Im ersten Moment wussten sie nicht, was es damit auf sich haben könnte. Dann ist dem Paar ein verletzter Raubvogel im Gras neben dem Parkplatz aufgefallen. «Das arme Tier sah furchtbar aus», sagte Brücker. Sie vermutet, dass das Tier mit einem Auto kollidiert ist und dann zum Sterben zurückgelassen wurde. Sofort habe sie den Vogel in eine Jacke gepackt und nach einem Tierarzt gesucht, so die 46-Jährige. Das stellte sich jedoch schwerer dar als gedacht, denn kaum eine Tierarztpraxis nehme solche Wildtiere auf.