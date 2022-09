Abstimmungssonntag 2022: Bei der AHV Reform ist noch alles offen

AHV-Prognose ist unmöglich

«Bei der AHV ist in der Zwischenzeit überhaupt keine Prognose mehr möglich», so Milic. Es sei derart knapp, dass es in die eine oder andere Richtung verlaufen könne. «Noch fehlen die Innerschweizer Kantone, die wahrscheinlich Ja stimmen werden», sagt der Politologe. Auch im Kanton Zürich würden die grossen städtischen Gemeinden fehlen, die den Barometer noch ausschlagen lassen könnten. «In der Hochrechnung sind diese Gemeinden bereits einkalkuliert, man geht von einem Ja aus. Aber es ist sehr knapp», so Milic.