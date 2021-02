In Rümikon ist es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz wegen einer Schlägerei gekommen.

Eine Schlägerei in Rümikon AG endete am Dienstagabend mit fünf teilweise schwerverletzten Personen. Die 21- bis 35-jährigen Rumänen dürften mit Messer und Flaschen aufeinander losgegangen sein. Laut der Kantonspolizei Aargau war vor Ort ein Bild der Verwüstung anzutreffen. Drei Personen wurden festgenommen.

Am Mittwoch sind immer noch Blutspuren im Gang der Liegenschaft sichtbar. Viele Anwohner sind verunsichert. Einige trauen sich nicht mal, die Wohnungstüre aufzumachen. Dass es im Haus zu Auseinandersetzungen komme, sei nichts Neues, sagt eine Anwohnerin. «Es ist im ganzen Dorf bekannt, dass es in diesem Haus oft Stress gibt.» Dass es am Dienstagabend nun zu dieser wüsten Auseinandersetzung kam, mache ihr Angst. Sie sei es auch gewesen, die den Notruf und die Polizei informierte. «Ich habe plötzlich im Gang etwas gehört. Als ich nachschaute, sah ich einen der Verletzten.»