Oliver und Amira: Jetzt reden die Pochers über ihre Ehekrise

Es brodelt in der Gerüchteküche, doch jetzt haben sich OIiver (45) und Amira (30) Pocher zu ihrer Situation persönlich geäussert. In der neuesten Episode ihres Podcasts «Die Pochers» sprechen die beiden darüber und halten damit ihr Credo, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

«Was ist los in unserer Ehe?», fragt Olli seine Frau direkt zu Beginn der Folge. «Das verflixte siebte Jahr oder so», meint dazu Amira, die offenbar sogar ihren Ehering bereits nicht mehr am Finger trägt. «Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck, schon seit Wochen nicht», so ihre Erklärung dafür. Olli lässt es sich nicht nehmen, provokant nachzuhaken, ob das schon das Zeichen für den Anfang vom Ende sei. «Mann, Olli», erwidert Amira genervt und fügt dann aber ernst hinzu: «Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es.»