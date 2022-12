Carmen Geiss verteidigt nach Kritik ihren Echtfellmantel

Kritik an Outfit : «Es ist Kaninchen» – Carmen Geiss verteidigt ihren Mantel aus Echtfell

Nach heftiger Kritik wegen eines Fotos mit Fellmantel verteidigt Realitystar Carmen Geiss das Outfit . «Es ist Kaninchen», sagte die 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München. «Es ist kein Ozelot, kein Zobel.» Sie trage generell nur Sachen von Tieren, die man auch essen könne. «Der Mantel ist in der Tat schon zehn oder zwölf Jahre alt. Darum schmeisse ich den Mantel auch nicht einfach weg.»

Geiss hatte den Mantel in London getragen, als die neue Staffel der Dokusoap «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» gedreht wurde. Sie startet am 2. Januar bei RTLzwei. Auf Instagram gab es für das Foto, das sie an der Seite ihres Mannes Robert zeigt, Kritik: «Sorry Pelz geht überhaupt nicht, denke mal an die Tiere!!!!!», hiess es dort etwa in einem Kommentar.