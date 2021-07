Verregneter Sommer  - «Es ist keine stabile Wetterlage in Sicht»

Die Schweiz wird aktuell wieder von heftigen Unwettern heimgesucht. Etwa in Luzern haben am Sonntagmittag intensive Niederschläge die Strassen geflutet. Und nass geht es weiter, wie Stefan Scherrer von Meteonews sagt. «Mit der Südwestströmung herrscht auch am Montag das altbekannte Spiel. Es gibt wieder vereinzelte, aber häufige Schauer.» Die Temperaturen belaufen sich dabei auf 24 bis 26 Grad.

Wann es wieder richtig heisse Sommertage gibt, steht in den Sternen. Trotzdem wagt Scherrer eine vorsichtige Prognose, die nicht gerade erfreulich ist: «Ich muss leider sagen, dass bis auf Weiteres keine Wetterstabilisierung in Sicht ist – es könnte allenfalls gar bis Mitte August so weitergehen.» Diese Vermutung legen aber nur die aktuellen Daten nahe und eine Veränderung sei jederzeit möglich. «Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt», so Scherrer.