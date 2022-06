Kradolf TG: «Es ist krass, wie schnell man alles verlieren kann»

Dieses Gebäude in Kradolf hat in der Nacht auf Montag gebrannt.

Mitten in einem Quartier in Kradolf brannte in der Nacht auf Montag ein Einfamilienhaus (20 Minuten berichtete). Zwei Feuerwehren rückten zu einem Grosseinsatz aus, nachdem um 2.15 Uhr der Notruf eingegangen war.

In der Nachbarschaft blieb das nächtliche Geschehen eher unbemerkt. Ein älteres Ehepaar erzählt 20 Minuten, dass es gar nichts mitbekommen hat: «Erst am Morgen, als wir aufgestanden sind, haben wir gesehen, dass die Feuerwehr mit einer Hebebühne und einem Wasserschlauch tätig ist.»

Überreste des Feuers gefunden

Ein weiterer Anwohner des Quartiers hat am Morgen schwarze Überreste des Feuers vor seiner Haustür gefunden und sich noch gefragt, was das wohl sei. Auch er habe in der Nacht weder eine Sirene gehört noch Rauch gerochen. Er wohne seit acht Jahren in Kradolf: «Vor einigen Jahren hatten wir einmal Hochwasser, aber gebrannt hat es hier noch nie», so der Anwohner.