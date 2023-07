Pretty Privilege: Darum haben schöne Menschen Vorteile im Leben

Glänzendes Haar, volle Lippen, grosse Augen – kaum jemand verkörpert das Highschool-Queen-Image so wie Rachel McAdams in den 2000ern. Sowohl in «Mean Girls» als auch in «The Hot Chick» bleibt sie ihrer Rolle als fieses, aber beliebtes Schulmädchen treu. Dass eine Szene von «The Hot Chick» jetzt viral geht, hat einen Grund: Der neunsekündige Clip ist ein Paradebeispiel für Pretty Privilege. Also für das Phänomen, aufgrund von Attraktivität Vorteile im Leben zu geniessen.

Attraktivität bedeutet Aufmerksamkeit

Tausende Tiktok-User berichten von ihren Privilegien, die auf ihrem Aussehen basieren. Ob ein kostenloser Kaffee oder ein Jobangebot – das Internet ist voll mit solchen Geschichten. Ob Pretty Privilege nur in Hollywood und auf Tiktok kursiert? Wohl kaum. Das zeigt auch unsere Strassenumfrage in Zürich.

Was hältst du vom Pretty Privilege? Jede Person hat aufgrund des Aussehens schon mal Vorteile gehabt. Attraktivität ist nicht alles. Das merkt man im Gespräch. Pretty Privilege ist total unfair. Ist mir egal.

«Es ist mehrfach belegt, dass attraktive Menschen in fast allen Aspekten des Lebens Vorteile haben», sagt Janek Lobmaier, Privatdozent am Institut für Psychologie der Universität Bern. Dies fange bereits im Säuglingsalter an und ziehe sich durch die Schulzeit wie auch das Berufsleben, so der Attraktivitäts-Experte.

Über den Experten

Auf die Arbeitswelt bezogen bedeutet das: «Wer ein attraktives Bild im CV hat, wird häufiger zum Vorstellungsgespräch eingeladen», sagt Lobmaier. «Vielleicht besteht das Gefühl, die Person ist aufgrund ihrer Attraktivität besonders schlau. Das kann dazu führen, dass man ihr mehr Aufmerksamkeit schenkt.»

Was ist Schönheit?

Allerdings gibt es auch den gegenteiligen Effekt: «Hat man das Gefühl, eine Frau hat einen Job nur aufgrund ihrer Attraktivität, kann dies zu Mobbing führen», so Lobmaier. Der Attraktivitäts-Experte spricht hier absichtlich von Frauen: «Bei Männern ist das weniger der Fall. Interessanterweise spielt das Aussehen bei Männern oftmals eine weniger grosse Rolle.»

Aber wer gilt eigentlich als schön? «Schönheit kann man definieren, wie man will. In der Forschung sprechen wir von Attraktivität», sagt der Experte. Und dort ist man sich einig: «Egal, ob man 20 oder 20’000 Menschen befragt – legt man Bilder von Gesichtern vor und fragt nach der Attraktivität, würde eine Übereinstimmung stattfinden, weil wir ähnliche Vorstellungen haben», so Lobmaier. Etwa symmetrische Gesichtszüge, gesundheitliche Merkmale wie eine reine Haut oder geschlechtsspezifische Charakteristika.

Der Halo-Effekt

Schuld am Pretty Privilege ist der Halo-Effekt: «Fast alle Menschen urteilen im ersten Moment über eine Person – gewisse Aspekte werden dann von der Attraktivität überstrahlt, sodass automatisch das Gefühl entsteht, ein attraktiver Mensch ist auch besonders nett, intelligent und erfolgreich», sagt Lobmaier. «Wir nutzen offensichtliche Informationen, um uns einen ersten Eindruck zu formen – dies kann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen», so Lobmaier weiter. Also etwas, das vorhergesagt wird und das durch das bewusste oder unbewusste Handeln einer Person letztlich auch eintritt.

Bekommen schöne Menschen den Drink an der Bar schneller? Pexels/ Cottonbro Studios

Diese Ungerechtigkeit macht das Thema problematisch. «Unterrichtet eine Lehrperson ein besonders herziges Kind, denkt sie vielleicht, dass dieses intelligenter ist und fördert es stärker. Unter Umständen wird es dann erfolgreicher», sagt Lobmaier. In diesem Alter lege man den Grundstein und durch die spezielle Behandlung tendiere man auch zu einem selbstbewussteren Auftreten, so der Experte. «Es sind menschliche Züge, die dazu führen, dass attraktive Personen Vorteile im Leben haben.»

Und was kann man gegen Pretty Privilege tun? «Es ist wichtig, dass wir den Halo-Effekt kennen und über eine Person, die wir als attraktiv empfinden, nicht voreilig urteilen», sagt Lobmaier. «Macht man Menschen diese Bevorteilung bewusst, kann Aufklärungsarbeit sicher etwas nutzen.»