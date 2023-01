Lauberhorn-Sieger 2003: Bruno Kernen erinnert sich an den Weltcup-Sieg

1 / 5 Bruno Kernen gewann 2003 die Lauberhornabfahrt. Claude Diderich Der gebürtige Thuner wurde 1997 in Sestriere auch Abfahrts-Weltmeister. Freshfocus In Wengen bestritt der Berner Oberländer seine erste Abfahrt und dort beendete er seine Karriere 2007 auch. Insgesamt gewann er drei Weltcup-Abfahrten (Wengen und zweimal Veysonnaz). freshfocus

Bruno Kernen, Ihr Lauberhornsieg 2003 kam eher überraschend. Wie haben Sie diesen in Erinnerung?

Die Jahre zuvor musste ich unten durch. Es waren fünf Jahre, in denen ich die Erfolge nicht feiern konnte, die ich mir nach dem WM-Titel vorgestellt hatte. Ich wollte Rennen gewinnen, wollte aufs Podest. In der Saison 2002/03 ging es aber von Rennen zu Rennen besser. In den Trainings fuhr ich auch gut, ich hatte die innere Überzeugung, dass ich schnell sein kann. Es gab in Wengen eine Doppelabfahrt, in der ersten wurde ich Dritter, die zweite konnte ich gewinnen.

Wissen Sie noch, was Ihnen am Start durch den Kopf ging?

Da muss ich etwas ausholen: Nach der Saison 2002 überlegte ich mir im Frühling, ob ich weitermachen sollte. Ich hatte keine Freude mehr und das Selbstvertrauen war weg. Ich entschied mich nach reiflicher Überlegung weiterzufahren, änderte aber einige Dinge: Ich hatte einen neuen Konditionstrainer, ich wechselte die Skimarke – und ich begann, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. All diese Puzzleteile halfen mir, das Selbstvertrauen wiederzufinden. Die Zusammenarbeit mit dem Sportpsychologen war in Wengen sehr wichtig. Durch ihn lernte ich, meine Gedanken zu kanalisieren. Man kann nur Rennen gewinnen, wenn man sich im Starthaus befindet, ohne jegliche Zweifel. Es nützt nichts, wenn ich mich selber im Ziel jubeln sehe. Zuerst muss ich die Arbeit erledigen. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen guten Job zu machen. Ich konzentrierte mich vor dem Rennen nur darauf, was zwischen Start und Ziellinie geschieht.

Welchen Stellenwert hat dieser Erfolg in Ihrer Karriere?

Emotional ist das ganz klar mein schönster Sieg, weil er nach einer Durststrecke erfolgte. Das zeigte mir, dass sich das Durchbeissen gelohnt hatte. Es war zudem eine riesige Genugtuung gegenüber den Leuten, die mich schon lange abgeschrieben hatten.

Wie hat sich Ihr Leben durch den Sieg verändert?

Es hat sich nicht gross etwas verändert, aber ich wurde innerlich viel ruhiger. Ich musste keinem Ziel mehr hinterherrennen. Ich wusste, ich war mit mir im Reinen. Es gab sicher Phasen, in denen ich nicht nur für mich gefahren bin, von da an machte ich es aber nur für mich.

Das Kernen-S ist nach Ihnen benannt. Was hat das für Sie für eine Bedeutung?

Das ist eine riesige Ehre. Ich absolvierte meine erste Weltcup-Abfahrt in Wengen und ich gab dort auch meinen Rücktritt bekannt. Damit schloss sich der Kreis für mich in Wengen. Es war von klein auf ein Traum für mich, einmal in Wengen zu gewinnen. Ich machte da aber auch eine schmerzhafte Erfahrung mit dem Sturz 1997 – drei Wochen später wurde ich Weltmeister. Ich habe also einiges erlebt in Wengen. Nicht nur die Abfahrt, sondern auch Wengen als Ort ist für mich mitunter die schönste Region der Welt.

Welchen Stellenwert hat die Lauberhornabfahrt im Weltcup?

Das Rennen ist aus dem Weltcup nicht wegzudenken, es wäre eine Sünde, wäre das Rennen nicht mehr dabei. Wengen ist Tradition, das Panorama, das Flair, mit einer Kulisse, die traumhaft ist.

Wie wichtig sind die Rennen für das Berner Oberland?

Es sind traumhafte Bilder des SRF, die in die Welt hinausgehen, die beste Werbung für die Region sind und für den Sport selber. Skifahren wird mit dem Schneemangel oft zu Tode geredet, aber ich glaube, wenn man die Bilder in Adelboden gesehen hat, die Stimmung da, dann muss man sagen, dass der Skisport lebt – mindestens so fest wie in der Vergangenheit.

