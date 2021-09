Völlig ausgebrannt - «Es ist mein Herzensjob, den ich nun wegen Corona aufgeben muss»

Pflegende leiden besonders stark unter der Pandemie. Neben Pöbeleien setzt ihnen auch die grosse Arbeitsbelastung zu. Das Pflegepersonal sei müde, sagt Yvonne Ribi, die Geschäftsführerin des Berufsverbands der Pflegefachpersonen SBK: «Wir stehen seit anderthalb Jahren an vorderster Front.» Sie befürchtet wegen Corona einen Exodus in der Pflege: «Es gibt erste Hinweise darauf, immer mehr steigen aus.»

Eine davon ist J.S.* Sie ist Pflegefachfrau in einem Zürcher Spital und arbeitet auf einer Station, auf der sehr viele Corona-Patientinnen und -Patienten versorgt werden. Vor wenigen Wochen – mitten in der vierten Welle – hat sie gekündigt, wie die 31-Jährige erzählt: «Ich bin völlig ausgebrannt.»

Auch Junge kündigen

Die Arbeit in der Pandemie sei «schrecklich» gewesen: «Neben der stark erhöhten Arbeitsbelastung war auch der psychische Druck riesig.» Der Gesundheitszustand von Covid-Patientinnen und -Patienten habe sich sehr schnell verschlechtern können, so S.: «Teilweise wussten wir nicht, ob dann noch ein Intensivbett frei sein würde.»

In der vierten Welle habe man stark gemerkt, dass das ganze Team am Anschlag sei: «Die meisten haben die Nase voll von Corona und wollen nur noch, dass es endlich vorbei ist.» Es gebe viele Kündigungen in ihrem Spital, so S.: «Auch Junge kehren dem Job den Rücken.»