Wirbel um Claude Pottier - «Es ist mir egal, was die Leute von mir denken»

In Kommentaren und Beiträgen auf Facebook widerspricht er deutlich den Informationen und Anweisungen des Bundes und spricht von «Gesundheitsterrorismus». Zudem vertrat er die These, dass die neuen Corona-Varianten von Geimpften ausgehen.

Pottier ist es egal, was die Leute von ihm halten. Die Redefreiheit stehe an oberster Stelle.

«Redefreiheit muss erhalten bleiben»

«Für mich zählt einzig, dass die Meinungs- und Redefreiheit erhalten bleibt. Es ist mir egal, was die Leute von mir denken» sagt Pottier, der selbst an Corona erkrankt war, im Gespräch mit 20 Minuten. «Ich finde es schlimm, dass man gleich von Verschwörungstheorien spricht, nur weil ich nicht die gleiche Meinung habe wie die Mehrheit.» Er habe diese Posts als Privatperson und nicht als künftiger Direktor des SDBB gemacht. Weiter sagt er, er werde nicht aufhören, eine eigenständige Person zu sein, nur weil er ein höheres Amt antrete. «Ich werde die Direktorenstelle trotz allem antreten», so Pottier.