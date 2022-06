Ben Stiller bei Selenski : «Es ist mir eine grosse Ehre, Sie sind mein Held»

Der Hollywood-Star Ben Stiller ist nach Kiew gereist und hat den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski getroffen.

Hollywood-Star Ben Stiller hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski einen Solidaritätsbesuch in Kiew abgestattet. «Es ist mir eine grosse Ehre, Sie sind mein Held», sagte Stiller Selenski am Montag in der ukrainischen Hauptstadt. Mit Blick auf Selenskis Reden vor Publikum in unterschiedlichen Ländern sagte Stiller dem ukrainischen Präsidenten, es sei «wirklich inspirierend», wie er «sein Land und die ganze Welt» mobilisiere.

Selenski bedankt sich auf Englisch

Selenski bedankte sich bei Stiller auf Englisch für seinen Besuch und sagte ihm, es sei «sehr wichtig», den Menschen weiter in Erinnerung zu rufen, was in der Ukraine passiert. «Es ist nicht interessant, jeden Tag über den Krieg zu sprechen», sagte Selenski. «Aber für uns ist das sehr wichtig.» Stiller und Selenski tauschten sich auch über die jeweiligen Schauspielkarrieren aus. Selenski war vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2019 in der Ukraine vor allem für seine Rolle in der satirischen TV-Serie «Diener des Volkes» bekannt, in der er einen Schullehrer spielte, der unerwartet Präsident wird.