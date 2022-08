1. August in Sarnen : Es ist möglich, dass nicht abgebranntes Feuerwerk gefährlich werden könnte 

«In den ersten Minuten nach dem Beginn gab es eine Störung beim Feuerwerk, was Explosionen und einen Brand auf einer Naue ausgelöst hat», so die Kapo Obwalden.

Die Gemeinde Sarnen lud die Bevölkerung am 1. August zur Bundesfeier ein. Geplant war, dass um 22 Uhr das Feuerwerk entzündet wird. Dafür wurden zwei Nauen aneinander gebunden. «In den ersten Minuten nach dem Beginn gab es eine Störung beim Feuerwerk, was Explosionen und einen Brand auf einer Naue ausgelöst hat», teilte die Kantonspolizei Obwalden am Dienstagnachmittag mit. Danach griff der Brand auch auf das zweite Ledischiff über.

Noch im Verlauf der Nacht wurden die beiden Nauen nach Giswil gebracht und vertäut. «Durch den Brand und die Explosionen sowie insbesondere die Strömungen auf dem See wurden Feuerwerkskörper auf dem ganzen See verteilt», schreibt die Polizei weiter. Teilweise liegen nun nicht abgebrannte Feuerwerkskörper und Abschussrohre auf dem See und am Ufer. Diese weisen eine Grösse von mindestens zehn Zentimetern auf. Diese Feuerwerkskörper werden momentan durch die Kantonspolizei vom Sarnersee entfernt.