Sicherheitslücken am LUKS : Ex-Pflegeperson sagt, wie leicht man im Spital an Berufskleidung kommt

1 / 5 Am frühen Montagmorgen wurde ein drei Tage altes Baby aus der Frauenklinik des Kantonsspitals Luzern (LUKS) entführt . Dank umfangreichen Ermittlungen konnte die mutmassliche Täterin an ihrem Wohnort in der Zentralschweiz festgenommen werden. 20min/Matthias Giordano Wie jetzt bekannt wird, wurde das Luzerner Kantonsspital bereits vor mehreren Jahren vor einem solchen Szenario gewarnt. 20min/Matthias Giordano Eine Pflegeperson, die bis vor kurzem noch für das Luzerner Kantonsspitals (LUKS) gearbeitet hatte, bestätigt gegenüber 20 Minuten gravierende Sicherheitslücken am LUKS: «Wenn man weiss, wo man hingehen muss, ist es möglich, ganz ohne Ausweis zur Kleiderausgabe zu gelangen.» 20min/Matthias Giordano

Darum gehts Eine 20-jährige Frau hatte sich in der Frauenklinik Luzern als Pflegerin ausgegeben und ein Neugeborenes entführt.

Wie jetzt bekannt wird, wurde das Luzerner Kantonsspital bereits vor mehreren Jahren vor einem solchen Szenario gewarnt.

Eine Pflegeperson, die beim LUKS angestellt war, sagt gegenüber 20 Minuten, dass es dort möglich ist, ohne Ausweis an Krankenhauskleidung zu gelangen.

Die frisch gebackene Mutter und Vater erholen sich mit ihrem drei Tage alten Baby in einem Zimmer der Frauenklinik Luzern von den Strapazen der Geburt. Es ist früh am Morgen, als eine junge Frau in Krankenhauskleidung bei ihnen auftaucht. Sie müsse das Kind nur kurz mitnehmen. Noch ahnen die Eltern nicht, dass ihr Neugeborenes gerade entführt wird. Ein Albtraum, der am Montag Realität wurde.

Wie konnte das passieren?

Wie jetzt bekannt wird, wurde die Frauenklinik Luzern bereits vor knapp sechs Jahren auf diese Sicherheitslücken aufmerksam gemacht. Mit einer E-Mail an die Ombudsstelle des Luzerner Kantonsspitals hatte ein Paar aus der Zentralschweiz im Februar 2017 vor unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen im Spitalskomplex gewarnt, schreibt die «Luzerner Zeitung»: «Obwohl meine Frau den Aufenthalt in Ihrem Spital als privatversicherte Patientin sehr genossen hat, haben wir uns aus Sicherheitsgründen entschieden, bereits nach drei Tagen nach Hause zu gehen. Der Grund ist, dass man extrem einfach im Frauenspital via Haupteingang und Lift Zugang zu den Zimmern hat, wo die Mütter mit ihren Kindern liegen», zitiert die Zeitung aus der E-Mail. Und:

«Wenn ich als Frau mit bösen Absichten einen weissen Kittel anziehe, einige Kugelschreiber einstecke und mit einem gefälschten Schildchen in ein Zimmer gehe und der Mutter sage, dass das Kind für eine Kontrolle kurz zur Station muss, wehrt sich keine Mutter dagegen und das Kind ist weg.» Auszug aus einer Mail eines Paares an das Luzerner Kantonsspital

Eine Umfrage von 20 Minuten bei Schweizer Spitälern zeigt, die Sicherheitsvorkehrungen in Luzern sind tatsächlich lax. In kaum einem Krankenhaus gelangt man so einfach und ohne nennenswerte Sicherheitsschranken in die Zimmer der Mütter mit ihren Babys. Im Kantonsspital in Aarau oder im Stadtspital Zürich gibt es gar ein 24-Stunden-Rooming-in. Dabei sollen Mutter und Kind nie getrennt werden. Alle Untersuchungen am Neugeborenen erfolgten möglichst immer bei der Mutter oder mit der Mutter ausserhalb des Zimmers. In den meisten Fällen ist es auch nicht möglich, ohne Badge auf die verschiedenen Stationen zu kommen.

«Es ist möglich, ganz ohne Ausweis zur Kleiderausgabe zu gelangen»

Tatsächlich war es der beschuldigen Entführerin D.* gelungen, unbemerkt an Krankenhauskleidung zu kommen, die Station und das Zimmer zu betreten. Offenbar musste D. auf ihrem gesamten Weg nirgends einen Badge benutzen. Eine Pflegeperson, die bis vor kurzem noch für das Luzerner Kantonsspitals (LUKS) gearbeitet hatte, bestätigt gegenüber 20 Minuten diese Lücke: «Wenn man weiss, wo man hingehen muss, ist es möglich, ganz ohne Ausweis zur Kleiderausgabe zu gelangen.» Sie schränkt jedoch ein, dass sie nicht in der Frauenklinik, sondern im Hauptgebäude gearbeitet hatte und deshalb nicht wisse, wie es sich dort darstellt.

Wie das LUKS diese Sicherheitslücken nun schliesst, bleibt unklar. Auf Anfrage von 20 Minuten antwortet die Kommunikationsstelle: «Das LUKS hat aufgrund dieses Vorfalls adäquat reagiert und die notwendigen Sofortmassnahmen getroffen – dazu gehört beispielsweise eine erhöhte Präsenz von Sicherheitspersonal. Wie das Sicherheitskonzept nach dieser akuten Phase aussieht, ist Gegenstand von Abklärungen.»